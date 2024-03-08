الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة لـ23 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة أطفال في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة نتيجة سوء التغذية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية، منذ قليل.

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف إلي 23 شهيدًا في قطاع غزة .

وقالت باولا جافيريا، المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين، إن ما يحدث في قطاع غزة كارثي، ويؤثر بشدة على البنية التحتية الصحية، مؤكدة الحاجة إلى إصلاح الطرق بغزة واستعادة القطاع التجاري.

وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تنفذ عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمستشفيات في غزة، وترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية ما يرفع أعداد النازحين.

وأكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين، أن إسرائيل خسرت كثيرًا من المصداقية بعد 5 أشهر من الحرب على غزة، إذ إنها استخدمت كل الأدوات المتاحة لإجبار الفلسطينيين على النزوح دون توفير أي تدابير أمنية لحمايتهم.