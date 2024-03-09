سلام سلاح.. أبناء الشهداء وأبطال القوات المسلحة يروون قصص آبائهم الملهمة أمام الرئيس السيسى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضًا استعراضيًا على أغنية "ابن الشهيد" بمشاركة عدد من أبناء الشهداء.

واستمع الرئيس السيسي إلى أبناء الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

بابا استشهد وهو بيحارب الإرهاب في سيناء

وقال آدم، نجل الشهيد إيهاب فتحي محمد، الذي استشهد أثناء مداهمة في منطقة المطلة قطاع رفح، حيث أصيب بشظية في الرقبة أدت إلى استشهاده: "بابا استشهد وهو بيحارب الإرهاب في سيناء، وإن شاء الله هابقى بطل زيه".

ماما الدكتورة فاطمة راحت عند ربنا

وقالت خديجة صبري، نجلة الشهيدة الدكتورة فاطمة محمد، التي استشهدت أثناء أداء واجبها بمستشفى أبوالنمرس المركزي لمجابهة فيروس كورونا، حيث إنها أصيبت بالتهاب في جدار القلب ما أدى إلى استشهادها: "بابا ربنا يخليهولي، وماما الدكتورة فاطمة راحت عند ربنا، وهي بتعالج الناس من فيروس كورونا، ربنا يرحمها وإن شاء الله هطلع دكتورة زي ماما".

بابا استشهد بعد إصابتين وصمم يرجع سيناء عشان يحارب الإرهاب

وقال محمد، نجل الشهيد أحمد عبدالمحسن، الذي استشهد أثناء تمشيطه أحد منازل التكفيريين بمنطقة الجورة، وأصيب إثر عبوة ناسفة أدت إلى استشهاده: "بابا استشهد بعد إصابتين وبرضو صمم أنه يرجع سيناء عشان يحارب الإرهاب، ونعيش كلنا في أمان، وإن شاء الله هارفع اسمك يا بابا".

بابا استشهد وهو بيطارد المجرمين

وقالت ليان، نجلة الشهيد عبدالرحمن عادل، الذي استشهد أثناء تنفيذ مأمورية قتالية بقرية البلايسة قسم ثان الإسماعيلية، أصيب خلالها بطلقة نارية أدت إلى استشهاده: "بابا استشهد وهو بيطارد المجرمين اللي كانوا هيموتوا ناس كتيرة، وأنا دايمًا فخورة بيك يا بابا".

بابا شهيد وجدي كمان شهيد

وقال عمر، نجل الشهيد أحمد عطا الله، الذي استشهد أثناء معاونته للقوات المسلحة بمداهمة ضد العناصر التكفيرية بشمال سيناء، وأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده: "بابا شهيد، وجدي كمان شهيد، استشهدوا أثناء الحرب في سيناء، وإن شاء الله هابنيها واعمرها".