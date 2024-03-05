أستاذة تغذية تكشف أفضل الطرق الصحية لتخزين الأغذية استعدادا لشهر رمضان

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن المواطنين يقومون بتجميد كميات من الطعام خلال الفترة الجارية قبل موسم رمضان، مشددة على ضرورة تحديد الكميات المناسبة لكل أسرة أثناء تخزين الطعام بهدف عدم إهدار الطعام وترشيد الاستهلاك.

تجميد الطعام للاحتفاظ به لمدد أطول أمر صحي حال اتباع الإجراءات السليمة

وأضافت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، خلال لقائها عبر القناة الأولى المصرية، أن تجميد الطعام للاحتفاظ به لمدد أطول أمر صحي في حالة اتباع الإجراءات السليمة في التخزين، وهناك العديد من الإجراءات الخاطئة التي يتبعها المواطنين مثل فك المجمدات في غرفة درجة حرارتها عادية لمدة طويلة، ثم طبخها، أو فك المجمدات لأخذ كمية محددة منها، ثم تجميدها مرة أخرى.

الطريقة المثالية لتخزين الثوم

ولفتت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، إلى أن المواطنين يختلفون حول تخزين الثوم، فالبعض يشير إلى كونه غير صحي والبعض العكس، موضحة أن الطريقة المثالية لتخزين الثوم هي التي كانت تتبع في الماضي لدى الأرياف، وهي وضعه كما هو في التربو أو البلكونات أو على أسطح المنازل، حيث يجب وضعه في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس العالية أو الرطوبة فضلا عن كونه مظلم إلى حدًا ما.

وتابعت، يجب اتباع عدة إجراءات عند تخزين الثوم في الفريزر بعد فرمه لكي يصبح صحي ولا يشكل ضررا، وهي تقشير الثوم ثم فرمه مباشرة وتعليبه في علب صغيرة معقمة لتجميده، منوهة بأنه لا يجب تقشير الثوم وتركه لمدة ما قبل فرمه، فهذه عادة خاطئة.