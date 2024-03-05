مدير مركز للدراسات البيئية: الأردن يسعى لتحقيق توازن بالأمن الغذائى والاحتفاظ بالمخزون المائى

قال الدكتور أحمد الملاعبة، مدير مركز الدراسات البيئية، إن هناك خطوات حثيثة فيما يتعلق بتحول الأردن لبرامج أكثر فعالية لإيجاد توازن في الأمن الغذائي.

وأضاف الملاعبة، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك برامج في الأردن تتعلق بالزراعة، حيث تعتمد على أنماط زراعية مختلفة، أهمها استخدام مانعات التبخر للاحتفاظ بالمخزون المائي وزيادة الإنتاج.

وأشار مدير مركز الدراسات البيئية، إلى أن جميع منابع الأنهار الرئيسية خارج حدود الوطن العربي، لكن هناك طرق تكنولوجية جديدة، حيث تتم الزراعة في المياه على مستويات هائلة جدًا لطبقات مختلفة.

استخدام النمط الزراعي سيوفر مخزونًا غذائيًا كبيرًا

وأوضح مدير مركز الدراسات البيئية، أن هناك أمل غذاء يمكن أن يحقق من خلال الزراعة بالتنقيط، أو الزراعة في المناطق غير الشمسية التي يرتفع فيها التبخر، وأيضًا عملية استخدام النمط الزراعي، هذا كله سيوفر مخزونًا غذائيًا كبيرًا.