باحث: ندرك أن الموقف الأمريكى على المستوى الرسمى يتعلق بإنهاء حماس

قال الكاتب جهاد حرب، باحث سياسي، إن مواقف أغلب الدول الأوروبية شهدت تحولات بعد أن رأت أن الضوء الأخضر التي أعطته لإسرائيل وحكومة نتنياهو بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمته إسرائيل بوابل من المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيين.

نشهد تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي

وأضاف "حرب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحامين والناشطين في الدول الغربية بدأوا برفع قضايا بمشاركة زعماء عدد من الدول ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هناك تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي، خاصة عندما تطلب وقفًا لإطلاق النار، ولم يكن هذا على جدول أعمال المسئولين الأمريكيين، معقبًا: "نحن ندرك أن الموقف الأمريكي على المستوى الرسمي يتعلق بإنهاء حركة حماس".