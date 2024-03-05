الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: ندرك أن الموقف الأمريكى على المستوى الرسمى يتعلق بإنهاء حماس

بايدن
بايدن

قال الكاتب جهاد حرب، باحث سياسي، إن مواقف أغلب الدول الأوروبية شهدت تحولات بعد أن رأت أن الضوء الأخضر التي أعطته لإسرائيل وحكومة نتنياهو بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمته إسرائيل بوابل من المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيين.

نشهد تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي

وأضاف "حرب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحامين والناشطين في الدول الغربية بدأوا برفع قضايا بمشاركة زعماء عدد من الدول ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هناك تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي، خاصة عندما تطلب وقفًا لإطلاق النار، ولم يكن هذا على جدول أعمال المسئولين الأمريكيين، معقبًا: "نحن ندرك أن الموقف الأمريكي على المستوى الرسمي يتعلق بإنهاء حركة حماس".

الموقف الامريكي حركة حماس حماس إنهاء حركة حماس الموقف الأمريكي على المستوى الرسمي المستوى الرسمي جهاد حرب جهاد حرب المحلل السياسي الفلسطيني

مواد متعلقة

مدير مركز للدراسات البيئية: الأردن يسعى لتحقيق توازن بالأمن الغذائى والاحتفاظ بالمخزون المائى

"الرى" تكشف تفاصيل تطهير المساقى فى المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع

أستاذة تغذية تكشف أفضل الطرق الصحية لتخزين الأغذية استعدادا لشهر رمضان

خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة

الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء الأرمينى جهود وقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس السيسى: مستعدون لنقل الخبرة بمجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل لأرمينيا

"الصحة العالمية": تفاقم نقص التغذية فى شمال قطاع غزة بشكل خاص

"الأونروا": العديد من الفلسطينيين يحتاجون للمزيد من المساعدات الغذائية فى غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟