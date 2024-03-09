السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: أنا مغامرتش بيكم ومخدتش قرار أضيع به مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأمور بدأت تتحسن بعد 10 سنين قتال، وقبلها أحداث 2011، وبعدها 2013، وكل منها له تكلفة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "التكلفة محدش وحده يقدر يشيلها، لا أنا لوحدي ولا الحكومة لوحدها، لكن نقدر كلنا نشيلها بفهمنا، ومحدش يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام، بأقول الكلام عشان أسجل موقفي لكم كلكم، أنا مغامرتش بيكم، مخدتش قرار أضيع به مصر".

وأردف: "إحنا 106 ملايين، و9 ملايين موجودين معانا هنا، في منطقتنا حوالينا من كل حتة، بحاول مقولش كلام أزعل به حد من أي دولة، لكن شمال وجنوب تلاقوا الدنيا تحديات ومشاكل، وإحنا دولة مقوماتها مش كتير، لكن 10 سنين قتال، لهم تكلفة".

السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

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