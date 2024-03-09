السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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والدة الشهيد أسامة فراج: ابنى بطل قتل 6 من التكفيريين.. وهاقدم لأخوه فى الحربية

الشهيد أسامة فراج
الشهيد أسامة فراج

وجهت والدة الشهيد أسامة فراج محمد أحمد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكريم ابنها الشهيد، وقالت "شكرا للرئيس السيسي إنه فاكرنا علطول".

وقالت والدة الشهيد أسامة، خلال تكريمها في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "ابني  خالد كان في شمال سيناء، وأسامة دخل بعده بسنتين، تخرج وطلب من القائد يروح شمال سيناء، اتصل على خالد قال له أنا جاي لك يا خالد، خالد كان بيحكي له عن المداهمات اللي بيطلعها، قال له يا أسامة اللي بيجي هنا بطل،  وراح لخالد، واتصل بينا يوم الاستشهاد".

وأردفت: "قمت يومها 6 الصبح كان يوم كئيب، الساعة 4 جت هجمة في قلبي، الشظية اللي أصابته جات في قلبي، أسد معركة كرم القواديس الشهيد أسامة، أخذ من التكفيريين 6، وعندي حسين شرطة، وخالد قوات مسلحة، وقدمت لحسن حربية مرتين، وهأقدم له تالت هو في رابعة كلية، شكرا للرئيس السيسي إنه فاكرنا علطول". 

السيسي الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة شمال سيناء والدة الشهيد أسامة فراج محمد أحمد الشظية

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