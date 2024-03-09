السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشهد أوبريت "أنا بحلم" خلال احتفالية يوم الشهيد

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أوبريت "أنا بأحلم" فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال الفنان محمد الكيلاني إن مصر بدم الشهداء مكملة للأمام احلموا بمصر مكملة منورة، احلموا بمصر أعظم.

وشهد الرئيس السيسي عرضًا للجنود عن الفداء للوطن بأرواحهم في أي محنة أو اختبار للعيش بأمن وأمان بأيدي أبنائه، متعهدين باستكمال ذلك أمام أي تحديات بإصرار وتحمل واجتياز المحنة، والبقاء سندًا وأمانًا للوطن بأيد واحدة وهدف واحد ومصير واحد، مؤكدين أن يوم عيد الشهيد هو مجد للأوطان.

السيسي أوبريت وبريت أنا بأحلم فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة يوم الشهيد

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