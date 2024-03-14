أحمد يونس يقدم الموسم التاسع من عمارة الحاج رمضان على الراديو 9090

يواصل الإعلامي أحمد يونس تقديم حلقات جديدة من برنامج "عمارة الحاج رمضان" للسنة التاسعة على التوالي على الراديو 9090، حيث يستعرض في كل حلقه خُلُق جميل يجب أن نتحلى به ليبقى أثرنا بعد ذلك في قلوب الناس ويتذكروننا من خلاله.

كما يقدم يونس لأول مرة من خلال برنامجه عمارة الحاج رمضان فقرة خاصة بعنوان "حكايات تيتا أنچيل" للأطفال عن شخصيات مصرية ملهمة أثرهم باقي بيننا.

برنامج عمارة الحاج رمضان يذاع يوميا في رمضان على الراديو 9090 الساعة 2:35 قبل الفطار والإعادة الساعة 8:10.

ويعد برنامج "عمارة الحاج رمضان" من أهم البرامج التي تقدم خلال شهر رمضان على الراديو 9090، حيث نال إعجاب الكثير من المستمعين على مدار المواسم الماضية، لما يقدمه من محتوى إنساني مؤثر وقصص تلامس قلوب الجميع.

فى وقت سابق، عرض برنامج أتوبيس السعادة، حلقة خاصة تتحدث عن صناعة السعادة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وقدم البرنامج فقرة عن تعليم الأطفال من ذوي الهمم الرسم وكيفية صناعة السعادة، كما قدم فقرة عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الأطفال.

ويذاع الموسم الخامس من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة دي إم سي، كل يوم جمعة الساعة 4:30 عصرًا على قناة dmc.

وقدم الإعلامى أحمد يونس، الجزء الثانى من برنامج "أتوبيس السعادة" من مدينة العلمين، العام الماضي بالتزامن مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

فى الجزء الثانى، أجرى أحمد يونس جولة ليلية داخل مدينة العلمين الجديدة، واجرى مسابقات مع المواطنين، وقدم فقرة خاصة مع الأطفال، ويقدم الهدايا من خلال مسابقات وسط أجواء من السعادة.