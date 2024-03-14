الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أعمال ونجوم "المتحدة" فى صدارة تريند x

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

يشهد الموسم الرمضاني الجاري حالة من المنافسة القوية بين مسلسلات رمضان 2024، حيث يحظى نجوم الأعمال التلفزيونية بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما جعل أعمال ونجوم المتحدة في صدارة تريند x، فيبحث الجمهور بكثافة شديدة عن أعمال وحلقات مسلسلات نجومهم المفضلين، خاصة بعد النجاح الكبير فور عرض الحلقات الأولى.

أعمال ونجوم المتحدة في صدارة تريند x

تصدر الشيخ علي جمعة تريند x "تويتر سابقًا"، وذلك بعد عرض حلقات برنامجه "نور الدين" للرد على الأسئلة الشائكة التي تدور في عقول الشباب والمراهقين والأطفال، مما جعله الأكثر بحثًا ومشاهدة على قنوات المتحدة.

 

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان 

وتصدر اسم النجم مصطفى شعبان قائمة الأكثر مشاهدة أيضًا بمسلسله الجديد "المعلم"، حيث نجح في خطف الأنظار فور عرض حلقاته الأولى التي شهدت تطورا كبيرا في الأحداث.

ويعرض مسلسل المعلم الحلقة 5، بطولة مصطفى شعبان، غدًا الجمعة، على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

يشارك عدد كبير من نجوم الفن فى بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: "سهر الصايغ- هاجر أحمد- سلوى عثمان- منذر رياحنة- محمود الليثي- أحمد بدير- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم- أحمد عبدالله محمود- طارق النهري- علاء زينهم- محمد العمروسي".

 

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

حققت الفنانة صبا مبارك نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بمسلسل "بين السطور" الذي عرض على شاشة قناة ON قبل الموسم الرمضاني، ولفتت الأنظار بمسلسلها الرمضاني الجاري "لحظة غضب" وهو من أعمال منصة واتش إت الأصلية.

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

جدير بالذكر أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024 أعمال ونجوم المتحدة في صدارة تريند x المتحدة الموسم الرمضاني رمضان 2024 مسلسل لحظة غضب مسلسل المعلم

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