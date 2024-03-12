بيت الرفاعي الحلقة 2| أحمد رزق يهدد أمير كرارة بالقتل

بدأت الحلقة 2 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين، لتستكمل الحلقة الجديدة أحداث الحلقة السابقة وتوضيح سبب مقتل محمود الرفاعي كبير عائلة الرفاعي.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي، بمشهد إلقاء القبض على “ياسين الرفاعي” بتهمة قتل والده، فيهدده “فاروق” بالقتل أثناء خروجه من المنزل في قبضة رجال الأمن، حزنًا على عمه “محمود الرفاعي”، ويتوعد بأنه لن يتركه وشأنه بسبب قتله لعمه الذي تولى تربيته وأحسن معاملته.

وظهر “ياسين” أمام الضابط وهو يوضح أنه لم يقتله ولكنه ذهب لإحضار كوب مياه بعد تعرض والده لوعكة صحية، ولكنه تفاجأ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد عودته، ودخل الأخرون ليجدوه متوفيًا فاتهموه بقتله.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وتذاع الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الأربعاء، على شاشة قناة أون، والتي تظهر أحداث جديدة وشيقة لعائلة بيت الرفاعي، ويعرض العمل في تمام الساعة التاسعة حصريا على أون، بينما يعرض على أون دراما الساعة الحادية عشر، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وايناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل اخراج احمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.