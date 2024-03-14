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فن

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. صبا مبارك في ورطة بسبب "شاهين"

صبا مبارك في مسلسل
صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

يتابع عشاق الدراما الرمضانية آخر أحداث حلقات مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك، والفنان محمد شاهين، ومن المقرر عرض الحلقة على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

ولاقت أحداث مسلسل لحظة غضب إعجاب الكثير من الجماهير ومتابعي الموسم الرمضاني، خاصة بعد ظهور الفنانة “صبا مبارك” في دور “يمنى” وهي متزوجة من الفنان “محمد فراج” والذي يقوم بدور “شريف” الذي يعامل زوجته بطريقة قاسية، ويدور العمل في إطار الإثارة والتشويق والغموض.

 

الحلقة الخامسة.. محمد شاهين يضع صبا مبارك في ورطة بـ مسلسل لحظة غضب 

أحداث مسلسل لحظة غضب 

أما عن تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

واستطاع محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق محمد فراج أن يضع صبا مبارك في ورطة، تمكن من مراجعة سجل المكالمات الأخيرة على هاتف شقيقة، ولكن كانت الصدمة أن “محمد فراج” لم يتلقى أي مكالمات كما قالت زوجته “يمنى”.

وبسبب محاولة كذب صبا مبارك والتي تقوم بدور “يمنى” زوجة “شريف”، أصبحت أصابع الإتهام تتجه نحو  صبا مبارك، التي تحاول على إخفاء جريمتها، وهي إخفاء حقيقة إختفاء زوجها “شريف”.

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لحظة غضب.. هل سيكشف محمد شاهين سر "يُمنى" بعد التخلص من جثة زوجها؟

كيف تخلصت صبا مبارك من جثة زوجها فى مسلسل لحظة غضب الحلقة 3؟

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

الحلقة الخامسة.. محمد شاهين يضع صبا مبارك في ورطة بـ مسلسل لحظة غضب 
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