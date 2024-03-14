الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 لـ"ريهام حجاج"

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تصدرت مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت أحداث أمس أمور شيقة ومثيرة لمتابعي العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4
txt

مسلسل صدفة الحلقة 3| ريهام حجاج متهمة بقتل ابنة خالد الصاوي

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3

ظهر خالد الصاوي في مسلسل صدفة الحلقة 3، وهو يعاتب صديقه الذي تسبب في إصابة ابنته بجروح صعبة، وتظهر “صدفة” محتجزة في قسم شرطة الطالبية.

وفي المشهد التالي، بدأ أحد ضباط الشرطة في التحقيق مع “صدفة”، لمعرفة حقيقة القبض عليها وعلاقتها بالمواد المخدرة المضبوطة معها.

وبدأت “ريهام حجاج” بحكاية قصة حياتها للضابط، وسبب حيازتها للمخدرات، وأجرت مكالمة هاتفية مع شقيقتها حنان “رحاب الجمل”، لتخبر بمكانها.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

مسلسل صدفة الحلقة 3| ريهام حجاج متهمة بقتل ابنة خالد الصاوي

ريهام حجاج تقتل في مسلسل صدفة عن طريق الخطأ.. أحداث الحلقة 3

إشادة من الجماهير.. الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

موعد عرض مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية. 

مسلسل صدفة

قصة مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة، بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الاولي من صدفة صدفة الحلقة الاولي صدفة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل صدفة الحلقة الاولي من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it مواعيد عرض مسلسل صدفة مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

"الداخلية" ترد على شكوى مخالفات رادار العبور المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة