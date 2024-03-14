مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 لـ"ريهام حجاج"

تصدرت مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت أحداث أمس أمور شيقة ومثيرة لمتابعي العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3

ظهر خالد الصاوي في مسلسل صدفة الحلقة 3، وهو يعاتب صديقه الذي تسبب في إصابة ابنته بجروح صعبة، وتظهر “صدفة” محتجزة في قسم شرطة الطالبية.

وفي المشهد التالي، بدأ أحد ضباط الشرطة في التحقيق مع “صدفة”، لمعرفة حقيقة القبض عليها وعلاقتها بالمواد المخدرة المضبوطة معها.

وبدأت “ريهام حجاج” بحكاية قصة حياتها للضابط، وسبب حيازتها للمخدرات، وأجرت مكالمة هاتفية مع شقيقتها حنان “رحاب الجمل”، لتخبر بمكانها.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 4

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل صدفة

قصة مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة، بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.