مسلسل صدفة الحلقة 3| ريهام حجاج متهمة بقتل ابنة خالد الصاوي

ظهر الفنان خالد الصاوي في مسلسل صدفة الحلقة 3، وقد سيطر عليه الحزن على ابنته "ميار الغيطي".

واشتعلت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، خاصة بعد إلقاء القبض على الفنانة ريهام حجاج بتهمة حيازة المواد المخدرة.

مسلسل صدفة الحلقة 3

ظهر خالد الصاوي في مسلسل صدفة الحلقة 3، وهو يعاتب صديقه الذي تسبب في إصابه ابنته بجروح صعبة، وتظهر “صدفة” محتجزة في قسم شرطة الطالبية.

وفي المشهد التالي، بدأ أحد ضباط الشرطة في التحقيق مع “صدفة”، لمعرفة حقيقة القبض عليها وعلاقتها بالمواد المخدرة المضبوطة معها.

خالد الصاوي يبكي على أبنته.. آخر احداث مسلسل صدفة الحلقة 3

وبدأت “ريهام حجاج” بحكاية قصة حياتها للضابط، وسبب حيازتها للمخدرات، وأجرت مكالمة هاتفية مع شقيقتها حنان “رحاب الجمل”، لتخبر بمكانها.

خالد الصاوي يبكي على أبنته.. آخر احداث مسلسل صدفة الحلقة 3

صدفة تتورط في مقتل ابنة "خالد الصاوي"

وتتورط صدفة في مقتل ابنة الفنان خالد الصاوى، بعدما أبلغته بمواعدة ابنته شابا فيقوم بمراقبة ابنته.

ويكتشف "خالد الصاوي" أن الشخص الذي تواعده ابنته "ميار الغيطي" هو صديقه.

وتكتشف الفتاة أن والدها يراقبها، وتحاول الابتعاد عنه مصدومة، إلا إنها سقطت من الطابق الأعلى لتسقط جثة هامدة.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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