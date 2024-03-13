قبل عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. إشادة واسعة بـ"صبا مبارك" على إكس

أشاد جماهير النجمة “صبا مبارك” بدورها وأداءها المميز في مسلسل لحظة غضب، والذي يتم عرضة في النصف الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 4

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 4، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على على منصة watch it، لإستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

ولقت أحداث مسلسل لحظة غضب إعجاب الكثير من الجماهير ومتابعين الموسم الرمضاني، خاصة بعد ظهور الفنانة “صبا مبارك” في دور “يمنى” ومتزوجة من الفنان “محمد فراج” والذي يقوم بدور “شريف” الذي يعامل زوجته بطريقه قاسية، ويدور العمل في إطار الإثارة والتشويق والغموض.

إشادة واسعة من جماهير " صبا مبارك " على تطبيق إكس

علق أحد عشاق النجمة صبا مبارك عبر تطبيق “إكس”، “أكثر ما يميز ⁧‫لحظة غضب‬⁩ بعد مرور حلقتين منه هو اختلافه عن أي عمل آخر يعرض سواء من ناحية القصة وأداء الممثلين والإخراج والتصوير وحركة الكاميرا، هي مغامرة ولكن أعتقد أنها ستنجح في النهاية”.

بعد أحداث لحظة غضب.. إشادة واسعة من جماهير " صبا مبارك " على إكس

وعلق آخر:"مش هتقدر تغمض عينيك.. ‏طول الحلقة عيني على المطبخ أكتر من يمنى، ‏بداية رهيبة صراحة".

بعد أحداث لحظة غضب.. إشادة واسعة من جماهير " صبا مبارك " على إكس

بعد أحداث لحظة غضب.. إشادة واسعة من جماهير " صبا مبارك " على إكس

بعد أحداث لحظة غضب.. إشادة واسعة من جماهير " صبا مبارك " على إكس

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.