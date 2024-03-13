"فرض نفسه".. إشادات واسعة بمسلسل لحظة غضب بعد عرض أول 3 حلقات

أشاد رواد السوشيال ميديا بأولى حلقات مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك والذى يذاع على واتش ات.

وقالت ندى محمود أحد متابعى المسلسل: «المسلسل من الحلقة الأولى للحلقة التالتة مفيهوش ولا لحظة ملل واحدة بياخدك من مشهد غموض لمشهد خوف لحتة كوميديا في النص».

رواد السوشيال ميديا يشيدون بمسلسل لحظة غضب

وأضافت: «ده غير أداء الممثلين أنا معرفش إزاي صبا مبارك ومحمد شاهين بيمثلوا بالعظمة دي كمية تفاصيل في مسلسل لحظة غضب تخليك مستمتع أوي وانت بتتفرج»

واستكملت: «وطبعا قفلة كل حلقة بحوار أنا كل حلقة ببقى هموت واشوف اللي بعدها من كتر الفضول».

بينما قالت نور كمال: « في حتة تانية خالص بعيد عن التليفزيون مسلسل لحظة غضب بيرسخ فكرة العمل الجيد بيفرض نفسه ولو وسط أي طالما فيه كتابة كويسة ومخرج كويس».

وأضافت: «بداية العمل في ٣ حلقات تقريبا بنشوف مسلسل واخد أسلوب خاص بيه من ريتم عالي والدخول بسرعة في الموضوع بادي صح وشايفين قصة حلوة وانه يفضل كدة لحد الحلقة ١٥ والأخيرة هيكون شئ جميل لمؤلفه مهاب طارق اللي واضح إنه مؤلف حلو ودماغه كويسة».

واختتمت:« لحظة غضب مسلسل يفرض نفسه من البداية لانه عنده العوامل اللي تخليه كدة».

قصة مسلسل لحظة غضب

ويحكى قصة مسلسل لحظة غضب عن زوجة مقهورة من زوجها ودائم المعاملة السيئة معها ويقلل منها ومن شخصيتها وملابسها حتى قامت بقتله فى لحظة غضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان.