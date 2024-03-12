الثلاثاء 12 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024.. هل جار صبا مبارك يساعدها في إخفاء جثة زوجها في "لحظة غضب"؟

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

ينتظر العديد من المشاهدين تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، حيث يتساءل العديد من المشاهدين عن كيفية قيام الفنانة صبا مبارك بإخفاء جثة زوجها محمد فراج، وتوقع الجمهور على صفحات السوشيال ميديا أن جارها سيساعدها فى إخفاء الجثة. 

 

قصة مسلسل لحظة غضب فى رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 وتم عرضها على منصة «Watch it» أمس الأحد، حول الزوجين «يمنى» و«شريف»، وزواجهما الذي يمر بأزمة نتيجة الملل والإهمال والعصبية من الزوج ويؤدي دوره الفنان محمد فراج، فيما تقوم بدور يمنى الفنانة صبا مبارك.

 

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وتعتمد مسلسل لحظة غضب كما ظهر من الحلقة 1 على منصة «Watch it»، على الغموض والإثارة بعد اختفاء الزوج شريف خلال احتفاء «يمنى» بعيد ميلادها لتبدأ رحلة البحث عنه لمعرفة ماذا حدث له، بمساعدة شقيقه.

يصنف مسلسل لحظة غضب ضمن المسلسلات صاحبة الـ 15 حلقة في دراما رمضان 2024، وهو من بطولة صبا مبارك ونادين جاد وريم خورى وعدد من الممثلين الشباب. 

 

أبطال مسلسل لحظة غضب 

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

 

آخر أعمال صبا مبارك 

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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