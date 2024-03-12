مسلسلات رمضان 2024.. من هي ريم خوري الزوجة الخائنة في مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية؟

لفتت الممثلة اللبنانية ريم خورى وتقوم بدور هند في مسلسل لحظة غضب أنظار الجمهور، حيث أنها تقوم بدور الزوجة الخائنة بمسلسل لحظة غضب في رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد شاهين.

مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية.. من هي ريم خورى التي تقوم بدور الزوجة الخائنة

من هي ريم خوري

ممثلة لبنانية مواليد عام 1994 في بيروت هي وصيفةً ثالثة لملكة جمال لبنان للعام 2017 شاركت ببعض الأفلام القصيرة منها فيلم ‘The Lovebird Syndrome’ وهو من إخراج ماريان طوق، شاركت مسلسل البيت الأبيض عام 2018 غيرها

درست فنون السمعي والبصري في بيروت، وعملت في مجال العروض والإعلانات شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2017 وحصلت على لقب الوصيفة الثالثة، بدايتها في التمثيل كانت من خلال فيلم lovebird syndrome للمخرجة ماريان طوق، إطلاق أول فيلم قصير من إخراجها بعنوان “الخياط” في عام 2016، شاركت بعدها في مسلسلات لبنانية كالعاصي والكاتب الذي جسدت فيه دور تمارا التي يدور المسلسل حول لغز مقتلها بترشيح من المخرج رامي حنا

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أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.