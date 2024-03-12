محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان بالمحافظة

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ بحضور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والوفد المرافق له، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن، مديري عموم المديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

تفاصيل الاجتماع

في بداية الاجتماع، استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق والذي عقد في الخامس والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٣، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي.

وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال تحسين خصائص السكان ويهتم بتمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

كما عرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ ورؤيتها لتحقيق الرفاء الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين من خلال عدة محاور منها تدعيم دور المرأة، الاستثمار في الثروة البشرية، ضمان الحقوق الإنجابية، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، التعليم والتعلم وذلك في إطار حوكمة الملف السكاني للسكان والبيئة.

وخلال الاجتماع تم عرض مؤشرات المسح السكاني الصحي لمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، حيث حققت الإسماعيلية نسب إنجاز متميزة في متوسط عدد المواليد لكل سيدة والاستخدام الحالي لأي من وسائل تنظيم الأسرة، صحة الأم خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، تقليل معدل الوفيات للأطفال الرضع ودون الخامسة، ونسبة ختان الإناث.

وأشاد نائب وزير الصحة والسكان بنسبة معدل الإنجاب في محافظة الإسماعيلية مقارنة بمحافظات جمهورية مصر العربية ووجه بحري، مؤكدًا على ضرورة توعية المواطنين بالمحافظة بأضرار الولادة القيصرية.

وأثنى محافظ الإسماعيلية على مجهودات أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرًا إلى أن هناك تغيرًا ملموسًا في الشارع الإسماعيلي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية أننا نعمل جميعًا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية المجلس الإقليمي للسكان بضرورة وضع الخطة الجديدة للمجلس وتحديد المرجو منها، من خفض نسبة المواليد والاستثمار في القوى الشبابية في ميدان العمل؛ لتلبية احتياجات السوق المصري، هذا إلى جانب الاهتمام بكبار السن وحمايتهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.