حدثت مفاجآت عديدة في الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، حيث حدث ما توقعه الجمهور أنها قتلت زوجها بالفعل "محمد فراج" وليس كابوس تحلم به، وقامت صبا مبارك بإخفاء جثة زوجها في المطبخ أثناء حضور أسرته لحضور عيد ميلادها.

مسلسلات رمضان 2024.. «مروان» يكشف سر صبا مبارك حول قتل زوجها في لحظة غضب

ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد حيث كشف الطفل مروان سر صبا مبارك وأنها قامت بإخفاء الجثة فى المطبخ، ولكنه لم يتحدث أو يعلن عن ذلك لأنه أصيب بحالة من الصدمة.

وتقع صبا مبارك في حيرة عن كيفية التخلص من جثة زوجها، وهل سيكشفها أحد أم لا.

ويصنف أحداث مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة، وتدور قصته حول "يمنى" التي تتزوج من رجل متسلط ويقهرها ويقلل منها ومن شخصيتها على أن تقرر الانتقام والتخلص منها في الحلقة الأولى من المسلسل، وتظهر صبا مبارك في شخصية يمنى الشخصية المسالمة المطيعة دائمًا وغير محبة للمشاكل.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، تعرضها لكابوس مزعج، حيث كانت تطلب من زوجها ويقوم بدوره الفنان محمد فراج الطلاق ليوافقها الرأي ويقول لها: "ده يوم المنى" ثم تستيقظ لتجد نفسها تحلم بكابوس.

يقوم محمد فراج بدور زوج صبا مبارك وتحلم أنه قام بتطليقها وطردها من المنزل، وتدور أحداث الحلقة الاولي من المسلسل حول وجود شخصية صبا مبارك مع زوج متسلط يوعدها دائما ولا يفي بوعوده ودائم التقليل منها ومن شخصيتها.

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