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فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب يتصدر تويتر بعد إخفاء جثة محمد فراج

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

تصدر اسم مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك تريند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع وصول المسلسل للمركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch it مع عرضه بقنوات أون تي في.

تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل لحظة غضب 

وبأداء سلس ومتميز أثارت صبا مبارك إعجاب الجمهور بدورها الجديد والمختلف، وكيف تطورت خلال حلقتين من شخصية ساذجة إلى قاتلة تحاول إخفاء جريمتها، ورغم أن أحداث الحلقة الثانية كانت تدور في مكان واحد، وهي شقة يمنى فقد كانت محملة بالكثير من التشويق والإثارة ولم تفقد إيقاعها للحظة، فأعطى ذلك للجمهور جرعة من الارتباط بالأحداث والشخصيات، وتركهم مترقبين للأحداث القادمة.

بعد قتل يمنى زوجها شريف وإخفائه أسفل حوض المطبخ، وصل أقرباء زوجها للاحتفال بعيد ميلادها، وبينما يبحث الجميع عن شريف، تسعى يمنى جاهدة للبقاء غير منكشفة. 

خلال أحداث الحلقة التي تم تنفيذها بأسلوب One Shot، أضفى ذلك واقعية شديدة، مما جعلنا نشعر وكأننا جزء من الأحداث، ونعيش الأجواء المتوترة بين الشخصيات.

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استمرار تصوير مسلسل لحظة غضب 

ويواصل أبطال مسلسل لحظة غضب تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة، ويواصل المخرج عبدالعزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقى لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك

مسلسل لحظة غضب هو مسلسل دراما لايت مكون من 15 حلقة، يدور حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شيء من حولها، فتقرر أخذ منعطف آخر في حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It الأصلية، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

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