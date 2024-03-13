لحظة غضب.. هل سيكشف محمد شاهين سر "يُمنى" بعد التخلص من جثة زوجها؟

خلال تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، شهدت الحلقة أحداث مفاجأة فى رحلة البحث عن «شريف» زوج صبا مبارك والذى يقوم بدوره محمد فراج.

محمد شاهين يكشف السر في مسلسل لحظة غضب

ويقوم محمد شاهين بدور شقيق شريف، وخلال الحلقة الثالثة اكتشفت يمنى أن أثار دم جثة شريف لطخت بدلة محمد شاهين، ووقعت صبا مبارك فى حيرة أن يُكشف سرها وسر أنها من قامت بقتل زوجها والعمل على إخفاء جثته.

جدير بالذكر أن مسلسل لحظة غضب يحكى عن قصة زوجة مقهورة من زوجها ويعاملها معاملة سيئة طوال الوقت بالإضافة إلى أنه يحاول دائمًا أن يقلل ثقتها بنفسها ويتنمر على ملابسها وطريقتها ويتجاهل الاحتفال بالمناسبات الخاصة بها، وقد وصلت الزوجة إلى حالة نفسية صعبة حتى قامت بقتله.

محمد شاهين يكشف السر في مسلسل لحظة غضب

عدد حلقات مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

أخر أعمال صبا مبارك

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.