جولات مرورية لوكيل "أوقاف الإسكندرية" لمتابعة المساجد خلال رمضان

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عددا من الجولات المرورية شملت مقر إدارات أوقاف محرم بك وشرق ووسط وعددًا من مساجد إدارة أوقاف شرق بشارع بورسعيد، ومساجد إدارة أوقاف المنتزه، في إطار المتابعة المستمرة للإدارات الفرعية والمساجد خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد الشيخ “سلامة” خلال جولاته المرورية، أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، مشيرًا إلى أننا في أيام تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وإعدادها.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد وتزينها، وكذلك بما رأه من إقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الإسكندرية ووزارة الأوقاف على الحراك الدعوي الذي أحدثه في المساجد لتكون منارة علم وهدى بحق.



وفي الناحية الإدارية شدد وكيل أوقاف الإسكندرية على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر في تحرير المستحقات المالية صرفًا أو تحصيلًا حفاظا على المال العام وحفاظا على حقوق المواطنين، كما شدد على الإدارات الفرعية بضرورة متابعة المساجد متابعة دورية لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها.