الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الإسكندرية تستقبل 70 كرتونة مَصَاحف مهداة من قنصلية المملكة العربية السعودية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستلم مصاحف مهداه من القنصلية السعودية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المشترك، حيث أهدت قنصلية المملكة العربية السعودية للمحافظة عدد 70 كرتونة محملة بنسخ من المصحف الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته بتلقي المحافظة هذه الهدية العظيمة، مقدمًا الشكر إلى السفير والمملكة، مؤكدًا عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتسلم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، نسخ المصحف الشريف، والتي سيتم توزيعها على مساجد المحافظة وفقًا لاحتياج كل مسجد.

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محافظ الإسكندرية المملكة العربية السعودية شهر رمضان المصحف الشريف القنصلية السعودية

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