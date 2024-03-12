الثلاثاء 12 مارس 2024
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جامعة الإسكندرية: فريق طبى رفيع المستوى لمتابعة حالة لاعب "مودرن فيوتشر"

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة

اطمئن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على حالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر "أحمد رفعت" وتواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لنقل الصورة عن وضعه الصحى، على خلفية تعرضه أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبدالمحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيه حاليا لحين استقرار حالته.

برتوكول علاج لمدة 48 ساعة للاعب فيوتشر 

وقام فريق الجامعة الطبى بمقابلة أسرته والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة ووضع بروتوكول علاج لمدة 48 ساعة، وسوف تتم متابعة الحالة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفقًا للمستجدات فى الساعات القادمة متمنين له الشفاء العاجل.

وكان وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد زار اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، المصاب الذي يخضع للرعاية الطبية بالمستشفي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، وفق تكليفات الدكتورة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

رافق الدكتورة صفاء الشريف، وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لزيارة اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، الذي أصيب بحالة صحية مفاجئة أثناء مباراة فريقي الاتحاد السكندري وفيوتشر المقامة أمس الاثنين على استاد الإسكندرية الدولي.

والتقت الشريف، والدة اللاعب وأسرته، حيث أبلغتهم متابعة وزير الشباب والرياضة الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكدة حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وتعرض أحمد رفعت لهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال مباراة الاتحاد، نتج عنه توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف الساعة، ما اضطر الأطباء فى المستشفى الذى تم نقل اللاعب له بجوار استاد الإسكندرية لعمل صدمات كهربائية لإنعاش قلب اللاعب، الذى استجاب في النهاية للإفاقة ولكن ليس بكامل أجهزته الحيوية.

جامعة الإسكندرية مودرن فيوتشر أحمد رفعت عميد كلية الطب الوضع الصحي برتوكول علاج

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