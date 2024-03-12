وكيل صحة الإسكندرية تتفقد أول مستشفى خاص تدخل مركز العناية المركزة

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، دخول أول مستشفى قطاع خاص كـ"ICU Hub" في الإسكندرية بواقع 20 سرير عناية مركزة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أحمد سعفان- رئيس قطاع الطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب- مدير الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وتم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية ومستشفى الصفوة بالعامرية لحجز الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة بواقع 20 سرير من أسرة العناية المركزة بالمستشفى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن ذلك يعد إضافة جديدة للاسهام في تخفيف قوائم الإنتظار في المستشفيات الحكومية عن طريق زيادة عدد أسرة العناية المركزة ضمن مبادرة رعايات مصر.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، أنه يتم التنسيق للحالات عن طريق غرفة رعايات مصر ويتم استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بحيث يتم توفير الرعاية والعلاج دون تحمل المريض أي أعباء مادية.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد فؤاد- مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نهى أحمد- مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وكان في استقبالهم الدكتور محمد وجيه- مدير المستشفى.

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