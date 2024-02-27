تفاصيل أماكن خدمات الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة بـ "صحة الإسكندرية"

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن أماكن بعض الخدمات المميزة المقدمة بالمستشفيات التابعة لها، وأوضحت أسماء المستشفيات التي توفر خدمات الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة ومواعيد العيادات العاملة بها.



أماكن ومواعيد عيادات التدخل المبكر للإعاقة

مستشفى أطفال الرمل توفر الخدمة يوميًا

في العيادات التالية:

•عيادة التوحد.

•عيادة التخاطب وصعوبات التعلم.

•عيادة الإعاقات العصبية.

•عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم.

•عيادة التكامل الحسي.

•مركز الشلل الدماغي والعلاج الوظيفي.

•عيادات السمعيات.

مستشفى فوزي معاذ، عيادة الاكتشاف المبكر للإعاقة كل ثلاثاء.

متابعة سير العمل بمستشفى المعمورة

وفي سياق متصل تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بمستشفى المعمورة للطب النفسي التابعة للأمانة العامة للطب النفسي، استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة،

وأجرت وكيل وزارة الصحة جولة رافقها الدكتور محمد زهدي مدير المستشفى، حيث تفقدت الأقسام الداخلية والمعامل والصيدلية والأشعة ووحدة تنظيم إيقاع المخ والعيادات بالقسم الداخلي؛ عيادة الباطنة والجلدية والأسنان ورسم المخ وكذلك وحدة التأهيل وقسم علاج الإدمان والاستقبال.

و تابعت مشروع رفع كفاءة المغسلة والمطبخ وكذلك التطوير الذي تم بالمبنى الخاص بعلاج الإدمان، كما تم مناقشة التعاون في تلبية الاحتياجات من القوة البشرية في بعض التخصصات وكذلك التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر لتحقيق أفضل خدمة للمريض.

وقد أشادت "ندا" بنظام العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى.

تقديم خدمات علاج الإدمان بالمجان لـ4 محافظات

وأشار دكتور محمد زهدي مدير المستشفى إلى أن خدمات علاج الإدمان تقدم بالمجان بدعم من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأن خدمات المستشفى تمتد لتشمل المحافظات المجاورة للإسكندرية كالبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

وأضاف أن المستشفى تقدم خدمات المتابعة والتأهيل للمتعافين من الإدمان بصفة دورية وقد نوه أنه يوجد مشروع لإنشاء مركز خاص باضطراب التوحد ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.