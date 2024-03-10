الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية": تقديم خدمات طبية مجانية لـ1139 مواطنًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

خدمات طبية مجانية
خدمات طبية مجانية

نظَّمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية "العراق" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبرعاية محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارتي الطب العلاجي والقوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارتي الطب العلاجي والقوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي اليوم، إن القافلة ضمت ٧ تخصصات (باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - جلدية) وشارك فيها ٤٢ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١١٣٩ مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل ٧ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوص أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء ٢٤٤ تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و١٣٥ تحليلًا بمعمل الطفيليات و5 أشعة سينية علاوة على فحص ١٥١ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٠٣ مواطنين من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

تفاصيل أماكن خدمات الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة بـ "صحة الإسكندرية"

الشؤون الصحية العراق حياة كريمه الصحة والسكان غادة ندا

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