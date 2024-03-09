السويد تستأنف تمويلها للأونروا بدفعة أولية 20 مليون جنيه

أعلنت السويد استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم السبت، أن السويد ستدفع دفعة أولية بقيمة 200 مليون كرونة أي ما يعادل (20 مليون دولار) للأونروا، بعد أن تلقت ضمانات إضافية، بما في ذلك التدقيق المستقل وتعزيز الإشراف الداخلي وفحص الموظفين من الوكالة.

وقال وزير التنمية الدولية السويدي، يوهان فورسيلز، في بيان، إن "الوضع الإنساني في غزة مدمر والاحتياجات حادة، سنقوم بالمراقبة عن كثب للتأكد من أن الأونروا تنفذ ما وعدت به".

وكانت كندا قد أعلنت رفع الوقف المؤقت لتمويل الأونروا، معربة عن شعورها بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي يزداد سوءًا كل ساعة.

يأتي ذلك بعد توقف دام لأسابيع لمواجهة مزاعم عن وجود علاقات للوكالة مع حركة حماس، مما أدى إلى وقف أكثر من 12 دولة لمساعداتها للأونروا.

من جهته، حذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، من أن الوكالة على حافة الانهيار بعد أن أوقفت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويلها.

وأعلنت الأونروا أمس أن 162 من موظفيها قتلوا منذ بدء الحرب في غزة، مؤكدة أن هذا العدد هو الأكبر لأعضاء فريق الأمم المتحدة الذين قتلوا على الإطلاق في أي صراع أو كارثة طبيعية.