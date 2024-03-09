الأونروا: موظفينا تعرضوا لضغوط من الاحتلال للاعتراف بصلتهم مع حماس

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة معرضة "لخطر الموت"، إثر مزاعم إسرائيل أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات 7 أكتوبر.

وبحسب رويترز، قال لازاريني أيضًا إنه متفائل بحذر بأن بعض المانحين سيبدأون تمويل الأونروا مرة أخرى في غضون أسابيع.

وقد تم إطلاق مراجعة مستقلة للأونروا في عهد وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير النهائي الشهر المقبل.

وقال لازاريني في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) تم بثها يوم السبت: "أنا متفائل بحذر أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك بعد نشر تقرير كاثرين كولونا، سيعود عدد من المانحين".

الاونروا معرضة لخطر الموت

وقال لازاريني لقناة RTS إن الأونروا معرضة “لخطر الموت، ولخطر التفكيك”.

وقالت كولونا، التي بدأ عملها في المراجعة في منتصف فبراير، يوم السبت، إنها ستزور تل أبيب والقدس ورام الله وعمان الأسبوع المقبل.

وتعاني الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة، من أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13،000 موظف في غزة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

ودفعت هذه الادعاءات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى وقف التمويل.

وعندما ظهرت هذه المزاعم، قامت الأونروا بطرد بعض الموظفين، قائلة إنها تصرفت لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، وتم إطلاق تحقيق داخلي مستقل للأمم المتحدة.

أفادت تقارير رويترز أن الأونروا قالت إن بعض الموظفين المفرج عنهم في غزة من الاحتجاز الإسرائيلي أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من قبل السلطات الإسرائيلية للإبلاغ كذبًا بأن الموظفين شاركوا في احداث 7 أكتوبر، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة بتاريخ فبراير.

وقال لازاريني لقناة RTS: “إن ما هو على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية غير مسبوقة على الإطلاق”.