ارتقاء وإصابة 9 أشخاص في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ

استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرين، مساء اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال، قصفت منزلا في مخيم الشاطئ على رؤوس ساكنيه، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما ارتفعت أمس حصيلة الأطفال الشهداء في غزة جراء نقص الغذاء إلى تسعة عشر طفلًا، وسط تحذيرات من تفاقم هذه الأرقام بسبب الحصار المتواصل وحرب التجويع التي تشنها الدولة الصهيونية ضد السكان المدنيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.

120 ألف أسرة تعانى من مجاعة حقيقية فى شمال قطاع غزة

وسبق، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، عن أن 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية شمال القطاع الفلسطيني، وأن 80% من المنازل في غزة وشمالها باتت غير صالحة للسكن.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن "قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، وإن 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في شمال القطاع".

وأضاف: "لم تدخل مساعدات والاحتلال تعمد ذلك في إطار سياسة التطهير العرقي" مشيرًا إلى أن "الجميع أصبحوا مرهونين لسياسة الاحتلال".

وتابع البيان أن "المساعدات التي أنزلت جوًا لا تكفي، والاحتلال يعوق إدخال المساعدات ويجب تفعيل عمل معابر قطاع غزة".

وأردف: أن "الاحتلال تعمد حرب التجويع كجزء من حربه الشاملة على القطاع".

وختم البيان: "مع نذر المجاعة شمالي غزة فإن أي جهد يمكن أن يسد رمق الناس".