السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: طائرات تقلع من الأردن لتنفيذ إنزال جوى للمساعدات لقطاع غزة

انزال مساعدات
انزال مساعدات

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن عددًا من الطائرات تقلع من الأردن وعلى متنها مساعدات إنسانية لتنفيذ إنزال جوي جديد على قطاع غزة.

مجاعة شديدة في ظل شح في إمدادات الغذاء

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يواجه سكان غزة مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

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