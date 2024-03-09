الرئيس يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب من المؤسسات عمل تقرير لتكلفة الإعمار في غزة التي بها 2.3 مليون مواطن، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار حتى تعود غزة ببنيتها الأساسية، ويمكن للناس أن تعيش فيها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، أننا نشهد سقوط آلاف الشهداء في قطاع غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، ونبذل أقصى ما نستطيع من جهدًا وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لهم.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة تحية وتقدير وإجلال للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، والصامد فوق ترابها، ونقول لهم: "مصابكم مصابنا، وألمكم ألمنا".