السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب من المؤسسات عمل تقرير لتكلفة الإعمار في غزة التي بها 2.3 مليون مواطن، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار حتى تعود غزة ببنيتها الأساسية، ويمكن للناس أن تعيش فيها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، أننا نشهد سقوط آلاف الشهداء في قطاع غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، ونبذل أقصى ما نستطيع من جهدًا وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لهم.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة تحية وتقدير وإجلال للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، والصامد فوق ترابها، ونقول لهم: "مصابكم مصابنا، وألمكم ألمنا".

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