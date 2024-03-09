بظهور مميز للمشير طنطاوى ونور الشريف.. الرئيس يشهد فيلم "ويبقى الأثر"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم "ويبقى الأثر"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وبدأ الفيلم بمشهد من منطقة مصر الجديدة عام 1997، ثم انتقل إلى عام 2024، حيث شهد الفيلم ظهورًا مميزًا للمشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا 21 سبتمبر 2021، والفنان نور الشريف الذي رحل عن عالمنا 11 أغسطس 2015.

القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

وفي كل عام تحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلّد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.