السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يستمع لـ"أصل الحكاية" من عبدالله حسن وأميرة البيلى

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيات شعر بعنوان "أصل الحكاية"، ألقاها الشاعر عبدالله حسن، والشاعرة أميرة البيلي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

اسمعوا أصل الحكاية من البداية

وقال عبد الله حسن: "هي دي البلد اللي مهما عدى بيها العمر دايمًا صابرة وقوية وعنيدة، بصوا على أولادها دول المثال الحي إنه للحكاية تملّي فيه نهاية سعيدة، اسمعوا أصل الحكاية من البداية".

وأضافت أميرة البيلي: "من البداية كان فيه في يوم راجل بطل، نازل يلبي نداء بلاده بكل حب، سلم على أولاده وباسهم على الجبين، وادى لمراته وأمه حضن وقالهم أوعوا تعيطوا، وامشوا في جنازتي فرحانين، طبطب على أمه وقالها الجاي كتير، كان عارف إنه المرة دي مش جاي، ضحى بنفسه عشان الكل يفضل حي". 

وفي كل عام تحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.

السيسي الرئيس السيسي أصل الحكاية عبد الله حسن أميرة البيلي الشاعرة أميرة البيلي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشهد "رايات النصر" خلال الاحتفال بـ"يوم الشهيد"

يوم الشهيد.. تاريخ من البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن

باحث: ندرك أن الموقف الأمريكى على المستوى الرسمى يتعلق بإنهاء حماس

مدير مركز للدراسات البيئية: الأردن يسعى لتحقيق توازن بالأمن الغذائى والاحتفاظ بالمخزون المائى

"الرى" تكشف تفاصيل تطهير المساقى فى المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع

أستاذة تغذية تكشف أفضل الطرق الصحية لتخزين الأغذية استعدادا لشهر رمضان

خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة

الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء الأرمينى جهود وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان