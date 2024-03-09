الرئيس السيسى يستمع لـ"أصل الحكاية" من عبدالله حسن وأميرة البيلى

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيات شعر بعنوان "أصل الحكاية"، ألقاها الشاعر عبدالله حسن، والشاعرة أميرة البيلي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

اسمعوا أصل الحكاية من البداية

وقال عبد الله حسن: "هي دي البلد اللي مهما عدى بيها العمر دايمًا صابرة وقوية وعنيدة، بصوا على أولادها دول المثال الحي إنه للحكاية تملّي فيه نهاية سعيدة، اسمعوا أصل الحكاية من البداية".

وأضافت أميرة البيلي: "من البداية كان فيه في يوم راجل بطل، نازل يلبي نداء بلاده بكل حب، سلم على أولاده وباسهم على الجبين، وادى لمراته وأمه حضن وقالهم أوعوا تعيطوا، وامشوا في جنازتي فرحانين، طبطب على أمه وقالها الجاي كتير، كان عارف إنه المرة دي مش جاي، ضحى بنفسه عشان الكل يفضل حي".

وفي كل عام تحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.