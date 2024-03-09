السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الرئيس السيسى يستمع لرئيس جمعية "مجاهدى سيناء" ضمن أحداث "ويبقى الأثر"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية "مجاهدي سيناء"، ضمن أحداث فيلم "ويبقى الأثر" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال "جهامة" إن حرب 1967 كانت قاسية جدًا، لكن الدور الذي قام به رجال القوات المسلحة بيّن كيف أنهم أعطوا عطاءً سخيًا، خاصة أن حرب 67 جعلت هناك مرارة لدى المواطن المصري، وكان لا بد من الثأر. 

وأضاف "جهامة" أن شيخ المجاهدين حسن خلف، رئيس جمعية مجاهدي سيناء (1948– 2022) رحمة الله عليه ورفاقه العسكريين والمدنيين جعلوا سيناء كتابًا مفتوحًا أمام القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب للحرب.

وعرض الفيلم مقطع فيديو تسجيلي لشيخ المجاهدين يقول فيه: "بعد الحرب مباشرة في أواخر 67 بدأت من أول يوم تم نشر القوات المسلحة على غرب قناة السويس، في نفس الوقت بدأ أبناء سيناء في جمع المعلومات بالحال".

يوم الشهيد 9 مارس

وفي كل عام تحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.

السيسي الرئيس السيسي عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء رئيس جمعية مجاهدي سيناء الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ويبقى الأثر فيلم ويبقى الأثر

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