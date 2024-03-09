السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصليب الأحمر الدولى: حرب غزة دمرت كل معانى الإنسانية المشتركة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، إن الحرب في قطاع غزة حطمت "كل معاني الإنسانية المشتركة".

وأضافت سبولياريتش، في بيان صحفي، أنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه" مشيرة إلى أن "هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة".

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وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه "يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

ورأت رئيسة اللجنة أن "تدفقا منتظما وكبيرا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة.

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ولا تسمح سلطات الاحتلال بدخول شاحنات المساعدات إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2.2 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.

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