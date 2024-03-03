الصليب الأحمر: نخشى أن يصبح نهج الاحتلال استهداف طالبى المساعدات

قال د.هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن الاحتلال ارتكب جريمة ومجزرة أخرى بحق المدنيين بدوار الكويت، حيث استهدفهم الجيش الإسرائيلي وهم ينتظرون عملية الإنزال الجوي للمساعدات.

ونوه، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الأهالي في القطاع شهدوا يومًا داميًا، بعد استهداف طالبي الدعم الإنساني، مؤكدًا أن مخازن الصليب الأحمر أصبحت فارغة من المؤن والاحتياجات الإنسانية.

أشار إلى أننا نخشى أن يصبح نهج الاحتلال هو استهداف المدنيين طالبي الدعم والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مضيفًا أنها المرة الثالثة التي يتم استهدافهم.

وتابع أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال قطاع غزة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإنزال الجوي للمساعدات مكلفة للشعب الفلسطيني وخطر يهدد حياتهم.

وأردف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن غياب التدابير الأمنية التي تمكننا من التحرك بحرية، وتلبية الاستجابة الإنسانية لأهالي القطاع.

وطالب بضرورة تكثيف إدخال الدعم الإنساني بشكل مستدام وآمن بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال ينفذ اعتداءات ضد العاملين بالإغاثة الإنسانية في القطاع.

وأكد أن على إسرائيل التزامات أمنية بالسماح للأهالي بالحصول على المساعدات الغذائية والطبية، من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الوضع في القطاع يزداد سوءًا.