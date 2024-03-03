القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 4 عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” إن اليوم شهد عدد من العمليات التابعة لحزب الله تجاه مواقع إسرائيلية، حي نفذ أربع هجمات، والتي أسفرت عن إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأشار سنجاب إلى أن حزب الله استهدف أجهزة المراقبة بمستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي تمشيط المنطقة بشكل كبير.

ونوه إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدد من الهجمات بالقطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، حيث سمع دوى انفجارات بشمال إسرائيل، وذلك نتيجة صاروخ أطلق من قبل حزب الله اللبناني.