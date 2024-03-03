الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث بالشأن الإسرائيلى: حكومة الاحتلال تحاول أن تطيل أمد الحرب

نهاد أبو غوش
نهاد أبو غوش

قال نهاد أبو غوش، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن هناك كثيرًا من القضايا تشغل بال الجميع، وهو اليوم التالي بعد الحرب وكيف ستتعامل السلطة في غزة، مشيرًا إلى أنه كلما زاد أمد الحرب زادت التساؤلات.

أضاف "أبو غوش"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تحاول حفظ ماء الوجه، في الوقت الحالي تجاه القضية الفلسطينية.

نوه إلى أن إسرائيل تماطل وتكسب مزيد من الوقت حتى تأتي الانتخابات، مضيفًا أن إسرائيل متأكدة من عدم المحاسبة الدولية، فدائمًا ما تضرب بالقوانين عرض الحائط.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تحاول أن تطيل أمد الحرب، إضافة إلى عرقلة أي مفاوضات، حيث إن بند عودة النازحين للشمال من البنود التي تواجه إشكالية كبيرة في المفاوضات.

باحث بالشأن الإسرائيلي حكومة الاحتلال نهاد أبو غوش القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الانتخابات إسرائيل

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