الأحد 03 مارس 2024
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متحدث حركة فتح: بن غفير يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن بنيامين نتنياهو يرى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طريقًا للبقاء في السلطة وقيادة الحكومة.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة، بسبب تصريحاته وسياسته المتطرفة.

 الاحتلال يواصل عدوانه بقطاع غزة واستخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين

ونوه المتحدث باسم حركة فتح بأن الاحتلال يواصل عدوانه بقطاع غزة واستخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين، من خلال منع المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين.

وأشار إلى أن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ينفذ مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

متحدث حركة فتح حركة فتح غزة بنيامين نتنياهو نتنياهو القاهرة الإخبارية

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