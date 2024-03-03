الأحد 03 مارس 2024
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توك شو

المرصد الأورومتوسطى: أساسيات الحياة فى غزة غير موجودة.. والاحتلال يبيد الفلسطينيين

غزة
غزة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عمليات الإنزال الجوي، دليل على ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه "المغيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أساسيات الحياة في غزة غير موجودة، سواء كان طحينا أو مياه شرب نظيفة، وهذا أمر يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وأضاف، أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها.

وتابع مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المنظمات الإغاثية من ممارسة دورها في قطاع غزة بكل حرية.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب يوميًا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، حيث تم توثيق عمليات دهس نفذتها الدبابات الإسرائيلية بشكل متعمد بحق عشرات الفلسطينيين، مؤكدًا أن عمليات الدهس تمثل جرائم حرب وضد الإنسانية.

المرصد الأورومتوسطي الفلسطينيين غزة القاهرة الإخبارية المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي

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