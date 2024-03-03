الأحد 03 مارس 2024
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محمود مسلم: الإنزال الجوى للمساعدات سببه عدم قدرة الشاحنات على الوصول لغزة

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الإنزال الجوي في شمال غزة جاء بسبب عدم قدرة الشاحنات على الوصول، بسبب الدمار الذي حل بالمنطقة وليس تعويضًا لمعبر رفح.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل المساعدات التي تدخل بريًا لا تغطي الاحتياجات الأساسية، وبالتالي فالإنزال الجوي أمر هام لضمان وصول المساعدات لمناطق الشمال بغزة.

ونوه إلى أنه في الأيام الأولى للحرب ضربت إسرائيل الطريق من الناحية الفلسطينية من أجل عرقلة دخول المساعدات، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو تعمل على تدمير البنية التحتية.

وأشار إلى أن دخول فرنسا وأمريكا في عمليات الإنزال الجوي دليل على تغير وجهات النظر تجاه القضية الفلسطينية، حيث يصعب دخول المساعدات بريًا بسبب دمار الطرق في شمال القطاع.

وتابع أن التغير في التوجه الأمريكي هو محاولة لحفظ ماء الوجه أمام شعبهم، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية الإنزال الجوي الشاحنات مجلس الشيوخ الناحية الفلسطينية عمليات الإنزال الجوي رفح

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