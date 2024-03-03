أيمن الرقب يكشف لـ"مطروح للنقاش" ملفات التفاوض مع الجانب الإسرائيلى

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الجميع يريد أن يكون شهر رمضان شهرًا للهدنة في الحرب على غزة، وبالتالي جميع الأطراف تسعى لذلك.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوضات الخاصة بالهدنة شهدت بعض التعثرات بسبب بعض الإماء المراد أن يفرج عنهم.

ونوّه أن الهدنة نأمل أن تكون في الشهر الكريم، وتمتد لبعد رمضان خلال أيام العيد، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا جدًا في التفاوض والوصول لهدنة.

وأشارإلى أن الملفات العالقة في المفاوضات قد تشهد انفراجة في الأيام المقبلة، وتتمثل في عودة النازحين، وانسحاب الاحتلال من عمق المدن، عدد الأسرى من خلال 1 مقابل 10 فلسطينيين، حيث نسعى لإخراج الكثير من الأسري، والملف الرابع من المفاوضات هو زيادة المساعدات للقطاع.