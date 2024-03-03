الأحد 03 مارس 2024
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توك شو

أستاذ اقتصاد: ارتفاع أسعار الشحن البحرى 4 أضعاف بسبب توترات البحر الأحمر

فارس هباش
فارس هباش

قال د. فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، إن التوتر بالبحر الأحمر يعتبر من أكبر الاضطرابات التي نواجهها، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

ونوه "هباش"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التوتر في البحر الأحمر، يساهم في رفع رسوم الشحن وتكاليف التأمين بنسبة تخطت الـ20%.

وأشار إلى أن أسعار الشحن تضاعفت 4 أضعاف، وهذا يسهم بشكل كبير في رفع الأسعار في الأسواق التجارية، مؤكدًا أن التقديرات تشير إلى حدوث تأثيرات كبيرة على دول العالم، في حالة استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وتابع أن البحر الأحمر منطقة حساسة، وهي تمثل 12% من التجارة البحرية في العالم، مضيفًا أن استمرار تصاعد الأزمة في البحر الأحمر، يسهم ذلك في زيادة أسعار النفط.

أستاذ اقتصاد فارس هباش الاقتصاد العالمي البحر الاحمر القاهرة الإخبارية

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