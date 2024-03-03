الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير: إسرائيل وأوكرانيا غرمت الولايات المتحدة 34 تريليون دولار

الدكتور نهاد إسماعيل
الدكتور نهاد إسماعيل

قال د.نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة أغلقت الحكومة أكثر من 10 مرات، من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإيقاف التمويل الخارجي للدول.

ونوه إسماعيل، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في الولايات المتحدة ما هو إلا "مناكفة سياسية"، دائمًا ما تحدث بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار إلى أن إغلاق الحكومات، دائمًا ما تحدث نتيجة حروب أو انقلابات، ونادرًا ما تحدث بسبب الميزانية وسياسة الدولة الاقتصادية.

وتابع أن في 2023 كانت المديونية في أمريكا 33 تريليون دولار، وفي عام 2022 كانت 32 تريليون، مشيرًا إلى أن بعد 3 شهور من العام الحالي تخطت 34 تريليون دولار.

وأردف أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل، بسبب الدعم المادي لأوكرانيا وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التمويل المؤقت لهذه الدول وسيلة لتقليل النفقات ولكن لا يسهم في حل الأزمة الاقتصادية للولايات المتحدة.

خبير اقتصاد اوكراينا إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن القاهرة الإخبارية

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