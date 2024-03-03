الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجى: أولويات بايدن التضامن مع إسرائيل فى هذه الحرب

كالفين دارك
كالفين دارك

قال الخبير الاستراتيجي كالفين دارك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته صرحا في عدة مناسبات بأن الموقف الإنساني غير مقبول وأن إسرائيل يجب أن تسلك طريقًا مختلفًا، هناك بعض الإنزالات الجوية للمساعدات، لكن بايدن أولوياته الأولى هى التضامن مع إسرائيل في هذه الحرب، وسيستخدم نقاط الضغط التي لا تتعارض مع هذا.

وأضاف دارك، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا والشعب الأمريكي عندما يريدون أمرًا يعرفون كيف يحصلون عليه، مردفًا:"هذا هو السؤال ما إذا كان بايدن سيضغط على إسرائيل فيما لا يتعارض مع الدعم لإسرائيل أم لا".

أشار إلى أن إدارة بايدن تريد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، ورغبوا في هذا لوقت طويل لأسباب إنسانية وسياسية، فهناك معارضة تتنامى خلال هذا العام، وهو عام الانتخابات، إزاء ما يحدث في قطاع غزة، والرئيس الأمريكي يرد على هذا.

غزة بايدن إسرائيل القاهرة الإخبارية أمريكا مطروح للنقاش

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