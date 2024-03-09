السبت 09 مارس 2024
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عالم

رئيس الاتحاد الإفريقى يرحب بتجاوز السنغال أزمتها السياسية

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي بنهاية الأزمة السياسية في السنغال بعد مصادقة المجلس الدستوري على 24 مارس الجاري، موعدًا للانتخابات الرئاسية.

وأكد "الغزواني" - في تصريح نشرته الرئاسة الموريتانية اليوم السبت- أن هذا ما يشهد على "تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته".

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ودعا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، "جميع المرشحين والأطراف الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى العمل على تعزيز هذه الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".

وعاشت السنغال، أزمة سياسية غير مسبوقة، بعدما قرر البرلمان تأجيل الانتخابات حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتي كانت مقررة يوم 25 من شهر فبراير الماضي. لكن المجلس الدستوري رفض قرار البرلمان بسبب تعارضه مع الدستور السنغالي.

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كما رفض مقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو المقبل، الذي اقترح خلال حوار دعا له ماكي صال.

واعتمد المجلس الدستوري 19 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يمكنهم المشاركة في السباق الرئاسي.

ويتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ القمة التي انعقدت في أديس أبابا منتصف فبراير الماضي، وهي القمة التي ناقشت الأزمة في السنغال.

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