السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية على 415 منشأة طبية خاصة في الدقهلية خلال فبراير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة على 415 منشأة طبية خاصة خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير إدارة العلاج الحر الدكتور محمد فؤاد - في بيان أصدرته المديرية اليوم السبت - أن الحملات تضمنت المرور على 152 عيادة خاصة و33 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 95 مركزا ومعملا، مضيفا أنه تم إنذار 81 منشآة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 23 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص.

الصحة تطلق المشروع القومى لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"


واشار إلى أنه جرت إعادة فتح 31 منشأة بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما جرى فحص 12 شكاوى ومعاينة 105 منشآت.
وشدد على أنه لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

إدارة العلاج الحر مديرية الصحة في محافظة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة منشأة طبية خاصة شكاوى ومعاينة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات