حملات تفتيشية على 415 منشأة طبية خاصة في الدقهلية خلال فبراير

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة على 415 منشأة طبية خاصة خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير إدارة العلاج الحر الدكتور محمد فؤاد - في بيان أصدرته المديرية اليوم السبت - أن الحملات تضمنت المرور على 152 عيادة خاصة و33 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 95 مركزا ومعملا، مضيفا أنه تم إنذار 81 منشآة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 23 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص.



واشار إلى أنه جرت إعادة فتح 31 منشأة بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما جرى فحص 12 شكاوى ومعاينة 105 منشآت.

وشدد على أنه لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.