الصحة تطلق المشروع القومى لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية" يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها، كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.

الحفاظ على حقوق الطبيب

أضاف "عبدالغفار" أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.

وأوضح "عبدالغفار" أن العمل بالمنظومة الجديدة، يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص وتشمل (مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة-وحدة قسطرة- مركز ليزر- - مستشفى خاص).

ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه ٥ أنواع من المنشآت الطبية، وهي المستشفيات الخاصة، بنوك الدم، مراكز الليزر، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.

طلبات التراخيص للمستشفيات

من جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى تفعيل موقع إلكتروني (https://psdigit.mohp.gov.eg/) لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة؛ لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.

ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات التي يقدمها طالبو التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.